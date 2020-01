हेलो दोस्तों ! आज हम आपको बताएंगे कि आप Instagram se paise kaise kamaye, आप Instagram application से Online earning कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमाते हैं। आप भी How To Earn Money From Instagram In Hindi जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़िए।

इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाए

इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर सबसे पहले आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पढ़ेंगे और आपको अपने फॉलोअर्स को इंगेज रखना होगा। इसके लिए आपको अपने अकाउंट के बायो में अपने बारे में और अपने काम के बारे में सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखनी होगी और और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नियमित रूप से फोटो, वीडियोस को पोस्ट करना होगा। नियमित रूप से पोस्ट करने की वजह से आप के फॉलोअर्स आपसे हमेशा इंगेज रहेंगे। आप के फॉलोअर्स का इंगेज रहना सबसे जरूरी है क्योंकि अगर आपके अकाउंट पर 100k फॉलोअर्स भी हो जाए लेकिन अगर 100 लोग भी आपके पोस्ट को लाइक या कमेंट नहीं कर रहे हैं तो 100k फॉलोअर्स होने से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपनी पोस्ट के मुताबिक # का सही इस्तेमाल करना होगा जिससे कि आपका पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके जो आप के तरीके के पोस्ट में दिलचस्पी रखते हैं। इस तरह से धीमे-धीमे आप के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जाएगी और आपका अकाउंट भी बड़ा होता जाएगा। जिसके बाद आप भी इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं।

इंस्टाग्राम से कमाने के कुछ मुख्य तरीके

अगर आप के फॉलोअर्स की संख्या काफी ज्यादा है या हो गई है तो इन कुछ मुख्य तरीके है जिससे हाथ इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। जिसको हमने क्रमबद्ध तरीके से आपको नीचे समझाया है जो कि इस प्रकार है।

1- Sell product

अगर आप रीसेलिंग करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपने सामान की फोटो या वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके एक्टिव फॉलोअर्स होंगे उन्हें जब आपका सामान पसंद आएगा तो आपसे वह कांटेक्ट करेंगे और आप उनको अपना समान भेज सकते हैं जिसके जरिए आप इंस्टाग्राम से अपने सामान को बेचकर पैसा कमा सकते हैं।

अगर आपका खुद का बिजनेस या आपके पास कोई सामान नहीं है तो आप अभी रीसेलिंग के जरिए समान बेच सकते हैं। अगर आपको रीसेलिंग के बारे में नहीं पता तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं :- Reselling ke bare me janiye

2- Promote Service

इंस्टाग्राम पर आप दूसरों के प्रोडक्ट्स या उनकी सर्विस को भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपका खुद का भी युटुब चैनल है या कोई और सोशल मीडिया अकाउंट जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको भी पोस्ट करके आप इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर सकते हैं इस तरह से आपका दोनों अकाउंट ग्रो करेगा और आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकेंगे। इसमें आप बड़ी-बड़ी कंपनियों के भी प्रोडक्ट स्कोर प्रमोट कर सकते हैं। जब आपके अकाउंट में अच्छे खासे फॉलोअर हो जाएंगे तो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाने के लिए आपको कंपनियां खुद ही कांटेक्ट करेंगी।

3- Affiliate Marketing

एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम से जुड़कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके प्रोडक्ट्स के फोटो या वीडियोस कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। जब भी आपका कोई फॉलोअर या आपका यूजर आपके दिए हुए लिंक से प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको भी कुछ कमीशन मिलेगा और इस तरीके से भी आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं।

एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अब आपको अलग-अलग एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा एंड्राइड एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं जिससे मैं आपको सारे एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाएंगे जिससे आपको अलग-अलग एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा।

Download one affiliate app for all affiliate programme

4- Sponser post

Sponsor post के जरिए भी आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं इसके लिए आपको बड़ी संख्या में एक्टिव फॉलोवर्स की जरूरत होती है। इसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगी। इसमें आपको अपने अकाउंट में कंपनियों के प्रोडक्ट्स को एक स्पॉन्सर्स के तौर पर प्रमोट करना होता है जिससे आप इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं।इस तरीके को तो आजकल बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आपने कहीं सुना ही होगा कि एक एक पोस्ट के लिए करोड़ों रुपया इन सेलिब्रिटीओं को मिलता है।

5- Monetize Instagram

इंस्टाग्राम पर आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आपके अकाउंट पर एक्टिव फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा हो। यह तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप के फॉलोअर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाए। इंटरनेट पर खोजने पर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिसमें आप रजिस्टर होकर अपने इंस्टाग्राम पर प्रचार भी डलवा सकते हैं। इस तरीके में आपको पहले किसी वेबसाइट पर रजिस्टर होना होगा, अपने अकाउंट की जानकारी देनी होगी और फिर उस वेबसाइट द्वारा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐड चलाया जाएगा जिस पर आपके यूजर्स क्लिक करेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं।

6- Sell photo

इंस्टाग्राम में ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें फोटोस और वीडियोस का बहुत ही ज्यादा महत्व है।

इसमें आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फोटो खींचकर पोस्ट कर सकते हैं और वह फोटो को सेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बढ़िया क्वालिटी के फोटो बहुत ही आसानी से सेल हो जाती हैं। इंस्टाग्राम पर यह भी एक बहुत ही कामयाब तरीका है जिससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पैसा कमा सकते हैं। इस तरीके के लिए भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में एक्टिव फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा होनी जरूरी है और इस चीज का भी ध्यान देना होगा कि आप के फॉलोअर्स ऐसे हो जो इन तरीके के चीजों से संबंधित हो। इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट हुई है जिस पर आप अपने फोटोस को सेल कर सकते हैं।

7- Promote other Instagram account

इंस्टाग्राम पर आजकल हर कोई फेमस होना चाहता है जिसके लिए लोग आजकल पैसा खर्च करने से भी नहीं हिचकते। इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप दूसरे लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रमोट कर सकते हैं और आप अपने खुद का रेट भी तय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रमोट करवाते हैं इसके लिए आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और उसमें भी आपके एक्टिव फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए तब आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं।

Conclusion

उम्मीद है कि आपको इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमाए इनके तरीकों के बारे में जानकारी मिली होगी जिससे आप आज ही अपना ऑनलाइन करियर शुरू करें और इंस्टाग्राम से पैसे कमाने की ओर बढ़े। बहुत से लोग आज भी इन तरीकों को नहीं जानते इसलिए इस आर्टिकल को अपने दोस्तों में और अपने परिवार में शेयर करें जिससे वह भी इन तरीकों को जान सकें और इंस्टाग्राम से पैसे कमाने की शुरुआत करें।